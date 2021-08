Tragedia a Manfredonia: auto precipita dal 'Belvedere', recuperato il corpo senza vita di una donna

L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi. Il mezzo ha compiuto un volo di diverse decine di metri, precipitando a ridosso dello strapiombo sulla Provinciale 57, in una zona impervia e difficile da raggiungere per volontari e soccorritori

Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato, poco fa, nell'abitacolo dell'auto precipitata dal 'Belvedere' di Manfredonia. Il fatto è successo a ridosso della Provinciale 57, in località 'Montagna': il mezzo ha compiuto un volo di diverse decine di metri, precipitando a ridosso dello strapiombo, in una zona impervia e difficile da raggiungere. Sul posto, ialcune squadre dei vigili del fuoco, con elicottero giunto da Bari e gli uomini del Nucleo Saf - Speleo Alpino Fluviale. Con loro anche i carabinieri e gli elisoccorritori. Ancora da chiarire le cause dell'accaduto: potrebbe essersi trattato di un incidente ma non si esclude il suicidio.

Aggiornato alle 18.32