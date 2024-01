Incendio a Carpino, auto avvolta e distrutta dalle fiamme

Gran bel da fare per i vigili del fuoco del comando provinciale nella notte del 14 gennaio. L'incendio dell'auto avvenuto in viale Lussemburgo a Foggia, non è stato un episodio isolato. Difatti, a Carpino, in Piazza del Popolo una Mercedes Gla, parcheggiata regolarmente, è stata avvolta e totalmente distrutta dalle fiamme, che gli operatori del 115 intervenuti sul posto hanno poi domato. Sull'accaduto procedono i carabinieri, che avrebbero acquisito le immagini delle telecamere della zona.