Parcheggia l'auto e la trova danneggiata, polizia municipale trova il responsabile grazie a un biglietto anonimo

Sgradita sorpresa per un cittadino foggiano che questa mattina ha ritrovato la sua Citroen C2, parcheggiata la sera prima su Corso Roma - nei pressi dell'incrocio con viale Ofanto - gravemente danneggiata insieme a un'altra auto.

Fortunatamente, una segnalazione anonima ha consentito alla Polizia Locale di individuare il responsabile: "Ho notato, sotto il tergicristallo anteriore, un biglietto all'interno di una bustina trasparente in plastica con su scritto la targa del veicolo che ha danneggiato la mia auto", racconta il cittadino.

"Volevo ringraziare pubblicamente gli agenti per la professionalità e la solerzia e questa persona anonima che, con grande senso civico, ha laciato il biglietto. Grazie a tutti per ciò che avete fatto; la buona gente come voi dà l'esempio nella nostra Foggia", ha aggiunto.