Tragedia sfiorata lungo la Foggia - Candela: auto imbocca la Statale contromano e semina il panico

Tragedia sfiorata lungo la Foggia - Candela: auto imbocca la Statale 655 contromano e semina il panico tra gli utenti della strada. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, quando intorno alle 15.30, alcuni automobilisti hanno notato una utilitaria bianca percorrere la Statale per Candela nell'opposto senso di marcia. Preoccupazione e incredulità tra gli utenti della strada, uno dei quali ha filmato il tutto con il proprio telefonino per documentare il fatto. Fortunatamente, allo stato, non si registrano gravi conseguenze derivanti dall'accaduto. Non è il primo episodio simile registrato nel Foggiano: lo scorso dicembre un caso simile fu registrato lungo la Foggia - Lucera.