Il 'valzer foggiano' di Luca Abete tra le carcasse d'auto rubate

L'inviato di Striscia La Notizia Luca Abete è tornato nelle campagne della provincia di Foggia per denunciare il fenomeno delle carcasse d'auto rubate, fatte a pezzi, date alle fiamme e abbandonate nelle campagne della provincia di Foggia. Abete danza esibendosi in un 'valzer foggiano' tra le carcasse e con un pizzico di amarezza ironizza: "La musica ci salverà! (visto che chi dovrebbe farlo non ci riesce)".

Il mese scorso, nella puntata del 14 marzo del programma di Antonio Ricci, era andata in onda un servizio analogo.