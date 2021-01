Riuniti Foggia, positivi al Covid alcuni autisti delle ambulanze: nessun disservizio e situazione sotto controllo

Alcuni autisti delle ambulanze del 118 del policlino Riuniti di Foggia sono risultati positivi all'infezione da Covid-19. Già vaccinati per la prima dose, si trovano tutti in isolamento domiciliare.

Il contagio è partito da un autista soccorritore risultato positivo all'infezione da Covid-19. L'azienda ospedaliera è intervenuta per via dello stato paucisintomatico del dipendente, da qui i successivi tamponi. Nessuno è ricoverato in ospedale.

Al momento non si registrano disservizi. Le ambulanze e la rimessa dei che si trova poco prima del reparto di psichiatria, sono stati sanificati.