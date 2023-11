Girava con una carta d'identità falsa per evitare il carcere: posto di blocco fatale per un autista

Un posto di blocco è stato fatale per un autista di origine slava: gli è costato sei mesi di reclusione. Domenica 12 novembre, l’uomo è stato intercettato dalla polizia stradale di Battifolle, nella provincia di Arezzo. Agli agenti, durante il controllo, ha esibito una carta d’identità risultata falsa, come riporta ArezzoToday.

Ma è subito risultato chiaro perché si presentasse sotto mentite spoglie: su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Foggia, per reati contro il patrimonio. E così è finito in carcere, non solo per il documento falso, ma anche per scontare la pena.