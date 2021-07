Autista aggredito, sindacati all'Ataf: "Nostri appelli sulla prevenzione inascoltati. Subito incontro in Prefettura"

La Fast-Confsal sollecita la Prefettura a convocare un incontro urgente e chiede che l'Ataf adotti misure di prevenzione come il servizio di vigilanza per garantire l'incolumità del proprio personale

"La Fast-Confsal di Capitanata, lo scorso 6 aprile ha inoltrato al Prefetto di Foggia una richiesta di incontro a seguito segnalazioni dei lavoratori circa una frequentazione di viaggiatori superiore a quello consentito per garantire il distanziamento necessario e attuare le misure di prevenzione al contagio fondamentali per la tutela della salute dei cittadini fruitori del servizio essenziale, in particolare per il servizio sub-urbano linea 24 svolto dalla società Ataf Spa che collega Borgo Mezzanone e la città capoluogo. Condizioni che generano conflitti tra gli autisti e i trasportati. A tale richiesta la Prefettura non ha data la giusta considerazione utile ad attivare le giuste misure di prevenzione". È quanto dichiara Enzo Lorusso, responsabile provinciale Tpl, dopo l'episodio di violenza di due giorni fa, quando un autista Ataf è stato aggredito da un migrante.

La Fast Confsal – prosegue Lorusso – ci aveva visto giusto. Non è accettabile che accadano tali episodi durante lo svolgimento del proprio dovere, gli autisti si trovano ad operare in condizioni disagiate a causa delle precarie condizioni dei mezzi come ad esempio l’impianto di climatizzazione non funzionante. Inoltre, nelle fasce orarie di maggiore flusso dei viaggiatori si ritrovano a gestire situazioni critiche che spesso si traducono in aggressioni".

"È evidente – continua il sindacalista – che tali circostanze mettono a rischio la salute dei lavoratori, pertanto la società Ataf Spa si deve assumere le responsabilità previste dalla normativa in materia, cioè adottare le misure di prevenzione come ad esempio il servizio di vigilanza per garantire l’incolumità del proprio personale di servizio (autisti e verificatori). Tale soluzione è utile a rendere un servizio adeguato alla cittadinanza foggiana, è troppo semplice segnalare alla Prefettura l’aggressione del proprio dipendente e scaricare alle Istituzioni le proprie responsabilità. La Fast Confsal alla luce dei gravi episodi sollecita la Prefettura di Foggia a convocare un incontro urgente".