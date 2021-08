Coronavirus, aumentano i casi in Puglia. Nei reparti Covid di Foggia il 70% di pazienti non è vaccinato

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana compresa tra il 28 luglio e il 3 agosto, rispetto alla precedente, un incremento di nuovi casi in Italia (38.328 contro 31.963) e una sostanziale stabilità dei decessi (120 contro 111).

In Puglia, nella settimana di osservazione, è stato registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da Sars-CoV-2 dello 0,5% mentre tra il 21 luglio e il 3 agosto l'incidenza è stata di 54 casi positivi per 100.000 abitanti contro i 33 registrati nei 15 giorni precedenti.

I casi di contagio negli ultimi sette giorni sono stati complessivamente 1.230: 317 in più rispetto alla precedente settimana.

La Puglia, secondo i dati Gimbe, è seconda in Italia sia per numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale (il 59,2% della popolazione vaccinabile), sia per percentuale di chi ha ricevuto una sola dose di vaccino (10,6). Meglio solo la Lombardia.

Nelle terapie intensive Covid in Puglia alla data di ieri sono stati registrati 4 nuovi ingressi e i ricoverati salgono a 15. Sono 94 i pazienti dei reparti ordinari covid. In tutto 109. Torna a colorarsi la mappa del contagio e tornano i bollettini dei sindaci.

Sono 3.033 i casi attualmente positivi.

L'ultimo report del Policlinico Riuniti di Foggia conferma il trend. Sono 27 i pazienti ricoverati nei reparti Covid, il 70% non vaccinati.

In considerazione dell’aumento degli accessi al pronto soccorso nella regione, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato una ordinanza che prevede la ‘Riorganizzazione dell’attività dei Pronto soccorso e garanzia dei ricoveri in urgenza’ coinvolgendo anche i medici di medicina generale e in quiescenza e il potenziamento della rete emergenziale.