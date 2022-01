Casi in aumento, Orsara rinuncia agli eventi per i bambini: "Tutti annullati"

Sono stati tutti annullati i laboratori dedicati a bambini e adulti che avrebbero dovuto tenersi da oggi nel centro anziani di Orsara di Puglia. “A scopo precauzionale, vista la situazione dei contagi Covid in rapida evoluzione in tutta Italia”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce.

Il primo cittadino evidenzia: "Abbiamo inteso annullare i laboratori, a partire da quello previsto nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 gennaio, alle ore 17, con le Fiabe per vivere del Teatro dei Limoni”. E conclude: "Non si svolgeranno, dunque, nemmeno i laboratori previsti il 4 e il 7 gennaio con le “Letture piccine” e quelli in programma il 5 e 6 gennaio per la realizzazione delle calze. Annullato anche lo spettacolo di bolle di sapone dell’8 gennaio".