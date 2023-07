Nel Foggiano divisione tra imprenditori: Rossi: "Chi si ribella alla mafia e chi è contiguo"

Un'unità di intenti di tutte le istituzioni ritrovata. L'ha definita così, il Procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi, la battaglia alla criminalità organizzata di Foggia e provincia nel corso dell'audizione del 26 luglio in Commissione parlamentare antimafia: "Hanno portato dei risultati" ha aggiunto. Riprendendo le parole del ministro dell'Interno Roberto Rossi ha spiegato perché la mafia pugliese e in particolar modo quella di Foggia deve essere un tema centrale a livello nazionale. "La mafia foggiana è quella che più si avvicinerebbe a quella corleonese, quella che spara e uccide, fa operazioni eclatanti come gli assalti ai portavalori anche al costo di operazioni spettacolari sulle autostrade. La mafia foggiana si sta caratterizzando per l'esercizio di una violenza fisica e talvolta eclatante". Tuttavia Rossi va oltre: "E' una delle mafie più pericolose perché mette insieme una serie di caratteristiche delle mafie tradizionali e più moderne. La mafia foggiana è familistica, in questo somiglia all'Ndrangheta, quindi difficilmente permeabile. E' una mafia che per derivazione culturale, soprattutto la mafia garganica, assume violenza come un fatto naturale, che per certi aspetti può essere anche un segnale di debolezza".

La mafia foggiana è capace però di creare alleanze - "litigano poco al loro interno" - anche internazionali, ad esempio con la malavita albanese - "sono i narcos più potenti al mondo in questo momento" - attraverso la quale importa stupefacenti, piazzando, solo nella città di Foggia, 50mila dosi di cocaina al mese, come è emerso nelle 2045 pagine dell'inchiesta Game Over, la più vasta operazione antimafia di tutti i tempi che pochi giorni fa ha portato all'arresto di 82 arresti.

"La mafia foggiana ha dimostrato di avere una capacità di utilizzazione dei sistemi criptati che ci ha posto una serie di problemi". E' stata capace di infiltrarsi nelle amministrazioni locali (sei i comuni sciolti). "Con dimostrazione di un'infiltrazione molto forte all'interno non tanto nel mondo politico, ma nel mondo che conta negli enti locali, cioè le strutture burocratiche. Questo ha comportato un problema per i commissari intervenuti a doverle modificare, che sono intersecate anche a livello familiare e personale, polizia locale imparentata in maniera stretta con gente di clan oppure dirigenti amministrativi totalmente nelle mani dei clan, come è avvenuto di recente a Orta Nova. In questo la mafia foggiana è silenziosa e ha un forte controllo del territorio".

Il Procuratore ha evidenziato anni e anni di silenzio della magistratura, delle istituzioni, dell'opinione pubblica, dei mass media (ma anche delle forze dell'ordine e della politica), "che per molti anni non ha svolto un'attività di controllo sufficiente per sottovalutazione culturale... sembrava che la mafia foggiana fosse solo un gruppo di pecorai".

La svolta è arrivata dopo il quadruplice omicidio del 9 agosto 2017 quando furono assassinati due fratelli innocenti. "E' da quel momento che le istituzioni hanno cominciato a capire che era il momento di cambiare. Da allora ad oggi abbiamo risultati incoraggianti, dal punto di vista investigativo".

Ci sono stati i primi collaboratori di giustizia, la società civile ha compiuto passi importati, l'università ha fatto un ottimo lavoro, i commercianti hanno cominciato ad opporsi. "In Capitanata c'è una forte divisione tra gli imprenditori, che combattono con rischi personali e dicono di no alle estorsioni, e una fetta rilevante di imprenditori più che contigui, tanto è vero che è stata fatta una misura cautelare su un tentato omicidio di un capo clan commesso da un grosso imprenditore foggiano perché c'erano dei rischi sull'attività economica".