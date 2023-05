La conta dei danni dopo la vittoria, atti vandalici dei tifosi ospiti a Cerignola: "Comportamenti deplorevoli"

Una giornata di festa macchiata dalle deplorevoli azioni dei soliti vandali. Dopo il successo contro la Juve Stabia, battuta con un rotondo 3-0 che è valso all’Audace il passaggio al secondo turno dei playoff del Girone C, si fa la conta dei danni: “I ragazzi ieri hanno dato il massimo sul campo, sfoderando una prestazione da incorniciare, dimostrando di essere uniti e motivati, e i tifosi hanno risposto a quella carica con un sostegno incondizionato, riempiendo lo stadio di colori e calore. Tuttavia, non posso ignorare gli spiacevoli incidenti che hanno avuto luogo durante la partita. I tifosi della Juve Stabia, purtroppo, hanno macchiato l'atmosfera sportiva con comportamenti vandalici”, il commento dell’Assessora alla Sicurezza al Comune di Cerignola.

Il lungo post pubblicato sul profilo Facebook, è accompagnato da alcune foto che rendono l’idea di quanto accaduto ieri: “Il continuo lancio in campo di petardi e fumogeni non solo ha messo a rischio la sicurezza di giocatori e spettatori, ma ha anche causato danneggiamenti al manto erboso". Intemperanze, quelle avvenute nel corso della gara, che hanno anche costretto il direttore di gara a sospendere la partita per circa cinque minuti a metà del primo tempo.

La devastazione dei bagni del settore ospiti, del bar e delle navette con rottura di vetro e porte d’accesso è stato deplorevole”, il duro commento della Cicolella, che poi aggiunge: “È triste constatare che alcuni individui abbiano scelto di manifestare la propria frustrazione attraverso atti di violenza e distruzione. Questo tipo di comportamento non ha nulla a che fare con lo sport e va condannato senza esitazione. Oggi voglio invece celebrare l'Audace, i suoi tifosi e la meravigliosa vittoria. Questa partita ha dimostrato che lo sport può essere uno strumento di unione, di gioia e di divertimento, e che quando si vive la competizione in maniera leale e rispettosa, il calcio può regalare emozioni indimenticabili”.