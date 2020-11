Attimi di terrore a San Giovanni Rotondo: 'salta in aria' auto, panico tra i residenti e vetri delle abitazioni in frantumi

Attimi di panico a San Giovanni Rotondo, dove una forte esplosione si è verificata poco fa, in via Sant'Antonio

Colpita un'auto parcheggiata in strada, a ridosso delle abitazioni della zona. Nell'esplosione nessuno sarebbe rimasto ferito.

Secondo quanto fino ad ora accertato, l'auto è stata gravemente danneggiata nella parte anteriore; altre due auto parcheggiate nelle immediate vicinanze hanno riportato, invece, danni a cristalli e carrozzeria.

L'esplosione è stata fortissima e nettamente udita da tutto il quartiere: tante le persone che si sono riversate in strada in preda al panico. In corso la conta degli eventuali danni causati alle abitazioni della zona.

Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere in zona e dovranno capire cosa abbia provocato l'esplosione. Accertamenti in corso per individuare la proprietà del mezzo e quindi il possibile movente.