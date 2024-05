In via Gramsci arrivano gli attraversamenti pedonali rialzati: otto anni fa la morte di Luigia

A Foggia, in via Antonio Gramsci, dove la notte del 20 novembre di otto anni fa era stata travolta e uccisa la 25enne Luigia Campanaro, verranno installati due attraversamenti pedonali rialzati con la segnaletica verticale e orizzontale e kit fotovoltaico lampeggiante. Di poco più di 30mila euro la spesa.

E' stata ravvisata l’esigenza di installare dei dispositivi che assicurino l’attraversamento dei pedoni in sicurezza in una delle strade particolarmente trafficate, alla luce delle numerose segnalazioni di pericolo da parte degli utenti della strada, richieste di cittadini e amministratori.

Inoltre, in via Gramsci sono presenti uffici comunali, bar, attività commerciali, uffici pubblici, la Questura e l'Università degli di Studi di Foggia: quindi è una strada ad elevata densità di traffico;

L'attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata con rampe di raccordo, realizzata sia per dare continuità ai marciapiedi in una parte della strada compresa tra due intersezioni, sia per interrompere la continuità di lunghi rettifili, in modo da moderare la velocità dei veicoli a motore.