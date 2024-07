"Se non amate il vostro borgo, non pretendete che sia amato dai visitatori"

VICO DEL GARGANO - "Oggi pomeriggio (ndr 5 luglio 2024) dei vandali hanno distrutto parte dell’allestimento posizionato per l’evento ArtStreet nel Borgo, precisamente in piazzetta del Conte. Ora, non mi soffermerò sui soliti concetti educativi, ma una cosa è certa: l’Amministrazione Comunale, gli operatori economici che con fatica tengono aperte le loro attività nel circuito di valorizzazione del nostro centro storico, nulla possono fare contro l’incivilita’, se non sperare in un cambio di rotta. Se non amate voi stessi il vostro borgo antico, allora non possiamo pretendere che sia amato dai nostri visitatori" (il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio).