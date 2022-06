I vandali tornano a puntare Parcocittà: "Foggia non è questa. Noi andiamo avanti"

Ennesimo atto vandalico a Parco San Felice. A denunciarlo, sono i responsabili di Parcocittà. Nella notte, alcuni vandali hanno staccato le travi dagli scivoli per bambini, gettandoli all'interno della recinzione di Parcocittà. "Sono atti, purtroppo non isolati, che contrastano quanto di buono stiamo realizzando in questo quartiere e in questa città, non senza difficoltà, con tanta passione", si legge sulla pagina Facebook dell'associazione. "Ciascuno di noi deve fare la propria parte anche contro i vandali. Noi andiamo avanti. Foggia non è questa, lo ripetiamo ancora".