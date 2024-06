Ennesimo atto vandalico a Foggia, ragazza sradica pianta da un bar e si allontana con due amici

È solo uno dei tanti insensati atti vandalici. Ma non per questo genera meno indignazione. Siamo a Foggia, in via Lanza, alle ore 22.05, come si nota dall’orario della registrazione della telecamera di videosorveglianza di un bar.

Tre giovani, due ragazze e una ragazza, attraversano il marciapiede. Una delle due ragazze si avvicina alla fioriera, sradica una pianta e la consegna all’amico, per poi allontanarsi sorridendo come se nulla fosse.

L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri.