Vandali danneggiano ringhiera nel cortile della scuola: "È pericolosa per i bambini"

Buongiorno vorrei segnalare questo disagio a rione Martucci via Leone XIII nel cortile della scuola Dante Alighieri proprio davanti a un portone condominiale.

Alcuni vandali questa notte hanno pensato bene di sradicare le ringhiere che affacciano direttamente ai box. Oltre al danno, c'è anche il rischio che corrono i ragazzi che escono da scuola e attraversano il portone condominiale. A questo si aggiunge anche la beffa: gli amministratori condominiali che abbiamo contattato, ci hanno risposto che sono in attesa dei preventivi dei fabbri. Nel frattempo, la zona non è stata messa in sicurezza e quella ringhiera continua a essere un rischio. Fate attenzione.