Esagitato distrugge un defibrillatore, piantine ornamentali e pannelli espositivi

Da questa mattina a San Giovanni Rotondo tiene banco l'atto vandalico perpetrato nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno in Corso Umberto I, a pochi metri dal Municipio. Un soggetto non ancora identificato ha distrutto alcune piantine ornamentali, infranto i vetri di due pannelli espositivi e divelto il defibrillatore pubblico installato in caso di emergenza. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Michele Crisetti: "Mi chiedo e mi rivolgo a chi ha messo in atto questo gesto cretino. Ti senti soddisfatto? La tua vita é migliorata? Sei fiero di te stesso? Noi di te no. Ah, qualche telecamera spero ti abbia ripreso, così sapremo che faccia ha l'imbecillità. Tu già la conosci quando ti vedi ogni mattina allo specchio".

Sulla vicenda si è espressa anche la candidata sindaca Floriana Natale: "Gli atti vandalici di questa notte, purtroppo sono soltanto una delle tante espressioni del disagio in cui versano alcuni gruppi di ragazzi nella nostra città. Personalmente mi sono sempre battuta per dare un contributo umano e professionale in questa direzione, promuovendo iniziative a livello scolastico e sociale. Occorre dare risposte ai tanti cittadini stanchi di queste situazioni e nel contempo proporre attività di sensibilizzazione e supporto, al fine di contrastare un fenomeno che purtroppo è presente da parecchio tempo e che non è stato sufficientemente attenzionato. Le mie non sono semplici parole, ma parto dalla esperienza sul campo che da sempre mi contraddistingue. La sicurezza e il disagio giovanile sono temi nevralgici per il benessere della Città e ovviamente lo dico come mamma e come avvocato facente parte della Camera Minorile di Capitanata. La violenza, nelle diverse forme, è un fenomeno multifattoriale e necessita di approcci studiati, miranti a contrastare e contestualmente a prevenire".

Amareggiato Alberto Pietroboni: "Fa male dirlo, ma anche questa è la nostra città. Un eterno dualismo, tra chi si adopera per il bene comune, per la solidarietà, per la bellezza e allo stesso tempo c’è chi vive di inciviltà, di odio e di violenza. Questi gesti fanno male al cuore e danneggiano tutta la comunità. Le telecamere presenti sono attive, e gli autori di questo scempio devono ripagare fino all’ultimo centesimo".