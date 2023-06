Atto intimidatorio allo Zaccheria, il capitano Di Pasquale: "I tifosi non c'entrano nulla"

Davide Di Pasquale si affida ai social per commentare il grave episodio che lo ha riguardato nella giornata di ieri, quando ignoti hanno crivellato di colpi d’arma da fuoco la sua Jeep Renegade parcheggiata all’interno dello stadio Zaccheria.

“Sono più che sicuro che la tifoseria foggiana non c’entra nulla con questo episodio”, ha esordito il difensore rossonero, al quale, nella giornata di ieri, i tifosi hanno espresso vicinanza e solidarietà. “In questi due anni – ha aggiunto Di Pasquale – ho conosciuto persone fantastiche, generose e altruiste, disposte ad aiutarti in ogni situazione. Chi mi conosce sa benissimo il ragazzo che sono e non sto qui a elogiarmi, perché sicuramente posso essere giudicato come calciatore, ma non come uomo”.

Il capitano ha poi ripercorso la stagione appena conclusasi: “Quest’anno ho avuto la fortuna di essere il capitano di una squadra a dir poco meravigliosa. Ragazzi, Compagni, Fratelli che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, che non smetterò mai di ringraziare per la professionalità e l’impegno profuso in tutta la stagione calcistica”.

“Abbiamo sorriso, pianto e poi gioito sempre insieme, superando difficoltà che poche squadre avrebbero fatto. Un grazie a tutto lo staff tecnico e sanitario che non hanno mai fatto mancare il loro apporto”, ha aggiunto Di Pasquale che ha poi concluso: “La delusione per la finale è tanta, meritavamo l’ultima grande gioia, ma a volte non conta il traguardo, ma ciò che provi mentre lo percorri”.