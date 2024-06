Atti vandalici fermano i treni sulla San Severo-Peschici: "Manomesso un tratto di linea di 40 metri"

Non si fermano gli atti vandalici lungo la linea ferroviaria San Severo-Peschici Calenella: anche questa mattina alcuni treni sono stai soppressi dopo la manomissione su un tratto di linea di circa 40 metri.

Ferrovie del Gargano ha subito attuato il proprio piano di emergenza per minimizzare i disagi alla clientela, accusati solo sui treni con destinazione il Gargano. Tecnici di RFI e Ferrovie del Gargano sono al lavoro per ripristinare i collegamenti elettrici. Si tratta dell'ennesimo danneggiamento sulla linea ad opera, al momento, di ignoti; i radi sembrano essere 'metodici', forse ad opera dello stesso gruppo di persone. L'azienda: "Ci scusiamo per il disagio".