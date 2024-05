Atti vandalici sulla linea San Severo - Peschici Calenella: treni soppressi

Vandalizzati gli impianti sulla linea San Severo - Peschici Calenella, soppressi alcuni treni. La decisione è stata presa da Ferrovie del Gargano a seguito degli atti vandalici registrati nel corso della notte.

"Ferrovie del Gargano sta attuando il proprio piano di emergenza - si precisa in una nota - per minimizzare i disagi alla propria clientela. E’ la seconda volta in pochi giorni che subiamo il danneggiamento degli impianti. Tecnici di Ferrovie del Gargano sono già al lavoro per ripristinare i collegamenti elettrici".