Parcheggi alle stelle, la protesta prende una brutta piega: imbrattati parcometri

Atti vandalici a Manfredonia dove ignoti hanno imbrattato i parcometri dei parcheggi. Il comitato cittadini 'Tariffe blu' - nato per chiedere una tariffazione dei parcheggi di Manfredonia più equa - si dissocia dalle azioni di vandalismo o danneggiamento. "Non riteniamo che violenza o vandalismo debbano far parte di una società civile, qualunque sia il motivo che si pretende di utilizzare per giustificarla. Sono comportamenti inaccettabili che offendono tutta la nostra comunità. Crediamo nella capacità democratica della politica di venir incontro ale necessità dei cittadini, anche se queste talvolta, come in questo caso, devono essere procedute da proteste civili, raccolta firme e altri metodi pacifici di rappresentanza delle istanze dei cittadini. Continueremo la nostra azione politica dal basso promovendo tutte le azioni che riterremo necessarie, sempre nel rispetto delle leggi e delle regole di convivenza civile". (continua a leggere).