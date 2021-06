I vandali prendono di mira anche Parcocittà: due torri-faro distrutte, danni anche all'orto didattico

Un inizio di settimana amaro per gli operatori di Parcocittà, che questa mattina hanno dovuto fare la conta dei danni per l'ennesimo atto vandalico registrato a Foggia. Nel weekend ignoti hanno abbattuto due torri-faro installate nell'anfiteatro e danneggiato alcuni cartelli segnaletici dell'orto didattico rivolto ai bambini: "Abbiamo atteso un pò prima di pubblicare questo post, perchè è nostra abitudine - e chi ci conosce lo sa - rispondere al degrado con iniziative culturali; del resto, questa è anche la mission di Parcocittà sin dalla sua nascita. Ma dopo l'ultimo episodio vandalico, abbiamo deciso di non stare più zitti", si legge in un lungo post sulla pagina Facebook di Parcocittà.

Non si tratta di un episodio isolato: "Alcuni giorni fa, alcuni vandali - non sappiamo se sono sempre gli stessi - hanno rotto una vetrata con dei sassi enormi, e più volte nei giorni scorsi hanno lanciato pietre verso gli operatori di Parcocittà, rivolgendo anche minacce e insulti".

"È una situazione grave e inaccettabile, frutto di atti vigliacchi perpetrati da chi probabilmente è "infastidito" dalla nostra presenza e vorrebbe che quest'area di Parco San Felice tornasse com'era prima che nascesse Parcocittà, "terra di nessuno" e luogo di sporcizia e degrado! Noi continueremo a non permetterlo, ma siamo stanchi di lavorare in queste condizioni. Parcocittà è diventata in questi anni casa di cultura e legalità, con centinaia di eventi culturali di tutti i tipi e progetti che danno la possibilità a tanti partner di svolgere diverse attività. Ma i beni preziosi vanno difesi da tutti. Auspichiamo quindi un concreto sostegno da parte delle Istituzioni locali e delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e l'incolumità di coloro che frequentano il centro. E una sensibilizzazione di tutti quei cittadini che conoscono e hanno a cuore Parcocittà. Non distruggiamo questa Casa".