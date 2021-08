Delinquenti in azione al parco Caroprese: con una motosega tagliano panchine e i sostegni di una altalena

Non si è trattato di un atto vandalico ma di un vero e proprio atto delinquenziale quello che ha colpito il parco giochi di via Caroprese a Foggia. Tagliate di netto con una motosega due panchine e i sostegni di una altalena. Distrutto anche un gioco in ferro. A lavoro la Polizia Locale per individuare i responsabili di questo crimine. Ci sarebbero già delle immagini che avrebbero immortalato i fatti.