C'erano una volta le panchine: distrutte quelle del Parco degli Atleti

Volevo segnalare il degrado in cui versa il Parco Degli Atleti di via Monsignor Farina, dove oggi era stata buttata dell'immondizia per terra vicino la fontana. Molte delle panchine di pietra sono completamente distrutte, la sera fanno "stappi" e festicciole lasciando tutti i rifiuti sulle poche panchine sane. Per non parlare delle erbacce ormai altissime che si trovano a ridosso degli alberi nelle aree verdi nelle vicinanze. Ci troviamo in una situazione di degrado urbano vergognoso, siamo stanchi e ci sentiamo abbandonati da tutti.