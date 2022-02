Lo 'sfregio' che offende il cuore di Foggia: vandalizzato il monumento per le vittime di viale Giotto

Imbrattato con vernici a spray il monumento eretto per ricordare le 67 vittime del crollo di viale Giotto, a Foggia. L'atto vandalico - che oltre al 'grande cuore' bronzeo ha interessato altri punti del piazzale - ha indignato l'intera città, colpita nella memoria di una delle sue tragedie più grandi. Indagini in corso per identificare gli autori del gesto