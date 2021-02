Raid notturno in largo Civitella: vandali distruggono sedute in marmo, ennesimo sfregio alla città

Raid vandalico questa notte in Largo Civitella. Balordi hanno distrutto alcune sedute in marmo dell'unica piazza verde di via Arpi.

Inaugurata nel 2011 durante l'amministrazione Mongelli e collocata di fianco alla facoltà di Lettere, la scorsa notte è stata vittima della stupidità umana.

L'atto vandalico - l'ennesimo - si aggiunge alle innumerevoli scritte sulle 'zanne' che incorniciano la piazza, oggi abbandonata e quasi del tutto inutilizzabile.