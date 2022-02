Paura in zona Stadio, banda di ragazzini terrorizza passanti e automobilisti: "Una pietra ha sfiorato il mio viso"

C’è una banda di ragazzini che in zona Stadio terrorizza automobilisti, passanti e residenti, lanciando sassi verosimilmente dalla curva dello stadio Pino Zaccheria che affaccia su viale Ofanto o dalle sue vicinanze. L'episodio denunciato sulle colonne di Foggiatoday, dalla figlia di una coppia che due giorni fa, mentre percorreva in auto l'arteria, è stata raggiunta da una raffica di sassi che hanno provocato la rottura del tettuccio, non sarebbe l'unico. In quello stesso frangente una pietra ha sfiorato il viso di un passante: "Purtroppo non ho visto nessuno, provenivano dalla parte superiore della curva Nord”.

Questi episodi andrebbero avanti da molto tempo: “Sono stato soggetto anch'io da parte di ragazzini situati in curva allo stadio che lanciano sassi alle auto” si legge tra i commenti di Facebook. “E' una banda nota a tutti che agisce in zona Stadio, zona San Michele” denuncia Rina, che racconta di essere stata aggredita da due ragazzini che hal suo indirizzo e del pitbull che era con lei, hanno lanciato dei petardi: “Non contenti sono ritornati indietro e hanno fatto esplodere un petardo sul mio cane”.

"Ci sono ragazzi che si nascondono nello stadio, ripresi già più volte da altre persone, e lanciano pietre ovunque. La polizia è già intervenuta una volta e spero possano risolvere il problema” scrive Antonio. Un episodio analogo è accaduto circa un mese ad un altro automobilista, per fortuna senza danni al parabrezza. “Sono mesi che ragazzini forzano le porte d'ingresso della curva nord, entrano e lanciano pietre, gavettoni di acqua urlando “è acido”. La polizia viene allertata ogni santo giorno da noi residenti della zona ma non riescono a beccarli” fa sapere un altro lettore. Gli fa eco Giuseppe: "E' successo anche a me, dal cancello dello stadio laterale”