Via Duomo

Vandali in azione in pieno centro a Foggia: vasi e bidoni della spazzatura gettati in strada

È accaduto in via Duomo, a pochi metri dalla Cattedrale di Foggia: una foto scattata da Lorenzo De Conciliis e ricondivisa sul gruppo Facebook 'Foggia non si Lega' denuncia l'ennesima azione riprovevole