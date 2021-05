Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foggia attende la 'Corsa rosa': curiosi e appassionati allo Start Village di piazza Cavour, imponente servizio d'ordine e sicurezza

Cresce l’attesa per la partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia, la corsa rosa che dopo oltre 20 anni torna ad attraversare le strade di Foggia. Lo Start Village è in piazza Cavour, dove dietro le transenne ci sono già tantissimi spettatori, tra curiosi e appassionati. Imponente il servizio d'ordine e sicurezza disposto per la manifestazione. L'intero percorso è monitorato dall'alto con elicotteri. La gara inizierà alle 12.40 con partenza lanciata alle 12.50 | IL VIDEO