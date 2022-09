Attacco chimico, attivato il piano di maxiemergenza al Riuniti di Foggia: la simulazione dell'intervento

Si è conclusa, con la simulazione di un attacco chimico, la due giorni dedicata alle maxiemergenze, organizzata dal Policlinico Riuniti e che ha visto, come protagonisti, tutti gli operatori che ogni giorno sono in prima linea nelle diverse emergenze

Si è conclusa con la simulazione di una maxi-emergenza da attacco chimico, la due giorni di appuntamenti promossa al Policlinico Riuniti. Con il coinvolgimento di numerosi operatori sanitari, è stato simulato un attacco da agenti chimici e sono state messe in campo le azioni previste: perimetrazione della zona colpita, allertamento del sistema per evento maggiore/calamità con l’intervento delle squadre tecniche speciali dei vigili del Fuoco, il triage, l’elisoccorso, l’assistenza dei feriti, la stabilizzazione e l’evacuazione.

La complessità delle operazioni di soccorso in “incidenti maggiori” impone un approccio sostanzialmente diverso rispetto a quello impiegato nell’emergenza medica di tutti i giorni. Non basta moltiplicare le squadre di soccorso per affrontare al meglio uno scenario di maxi-emergenza, ma è necessario che i vari soggetti coinvolti diventino un’unica squadra.

All'evento hanno preso parte, oltre al 118 e agli operatori sanitari del Riuniti, anche Croce Rossa, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Polizia Locale e numerosi volontari che si sino prestati come 'vittime' dell'attacco.