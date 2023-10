Foggia, assolti 6 dipendenti della Provincia accusati di assenteismo: "Il fatto non sussiste"

Non fu assenteismo, dipendenti della Provincia di Foggia assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Foggia, Flavia Accardo, assolvendo dall’accusa di truffa aggravata i sei dipendenti dell’ente Provincia di Foggia, coinvolti nel blitz anti-assenteismo messo a segno dai carabinieri nell’aprile 2015.

I fatti oggetto di indagine risalgono agli anni 2013/2014; a dare la stura alle indagini fu un esposto anonimo, a seguito del quale i militari dell’Arma accertarono e filmarono gli spostamenti di un gruppo di dipendenti dell’Ente Provincia di Foggia, accusato di assenteismo sul luogo di lavoro.

Per l’accusa, gli indagati si presentavano “ripetutamente ed alternativamente in ritardo sul luogo di lavoro", allontanandosi "ripetutamente dallo stesso nel corso dell’orario giornaliero previsto dal contratto e di aver più volte anticipato l’uscita".

Nonostante ciò sarebbero riusciti ugualmente a far risultare sempre la loro regolare presenza, "grazie alla timbratura del proprio cartellino marcatempo o della propria scheda magnetica ad opera del collega che, a turno, era presente sul luogo di lavoro oppure omettendo di far risultare le uscite durante l’orario di ufficio”. La tesi però non ha retto in aula, non essendo i dipendenti tenuti a rispettare un orario di lavoro fisso.

Il processo ebbe inizio il 15 gennaio 2016, quando venne celebrata l’udienza preliminare ed è proseguito nel corso degli anni ascoltando numerosi testi - dipendenti e dirigenti degli uffici di Palazzo Dogana (e sedi distaccate).

Lo scorso 18 ottobre è stata data lettura della sentenza: per il giudice del Tribunale di Foggia, quindi, non si trattò di assenteismo, mettendo fine ad un incubo lungo 8 anni per Margherita Gargiulo, oggi 74enne (pensionata all'epoca del blitz), Lucrezia Carucci, di 63 anni e e Filippo Formiglia di 43; assolti anche Michele Piserchia, di 55 anni, Nadia Muscatiello, di 48 ed Emiliana Pizzicola Cavicchia, 60enne di San Severo.

A difendere e rappresentare i dipendenti in aula, c'era gli avvocati Paolo D'Ambrosio, Giulio Treggiari, Nicola Traisci, Valentina Lucianetti, Angelo Masucci, Giuseppe Spada, Domenico Fasanella e Simone Moffa.