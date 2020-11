Incendi alle Tremiti, assolto l'agente stagionale della polizia locale accusato dei roghi: "Non ha commesso il fatto"

Assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”. Il giudice del Tribunale di Foggia ha assolto, all’esito del processo celebrato con rito abbreviato e conclusosi ieri pomeriggio, il 35enne delle Isole Tremiti accusato della sequenza di incendi che, nella notte tra il 12 ed il 13 giugno dello scorso anno, distrussero gran parte della vegetazione di San Domino.

Almeno una decina i focolai individuati, tre le aree prese di mira: Cala Matano, dove c'è la villa di Lucio Dalla, Cala dei Benedettini e la Grotta del Sale. Per l’uomo - agente stagionale della polizia municipale del Comune delle Isole Tremiti, difeso dagli avvocati molisani Giuseppe Mileti e Gianni Spina - il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi per incendio doloso aggravato.

L’arresto dell’uomo, lo ricordiamo, avvenne in località Cala Tramontana, in un’area di fitta macchia mediterranea e pini d’Aleppo. L’uomo, alla vista dei carabinieri, tentò di allontanarsi a bordo della propria autovettura, venendo bloccato ed arrestato dopo pochi istanti in possesso di un accendino.

La documentazione prodotta, corredata anche dalle immagini dello stato dei luoghi presentati dalla difesa, ha portato il giudice alla sentenza di assoluzione. Il 35enne, che già a seguito della convalida dell'arresto era stato rimesso in libertà in attesa del processo, non sarà gravato da alcuna misura accessoria.