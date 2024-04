Lesioni e maltrattamenti su una donna, fine di un incubo per un ingegnere: "Assolto perché il fatto non sussiste"

La Corte di Appello di Bari ha assolto un ingegnere di Vieste, ribaltando la decisione del Gup di Foggia del 22 giugno 2022, che in sede di abbreviato l’aveva condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni ai danni di una donna del luogo. Perché il fatto non sussiste.

Il procedimento è uno dei primi in cui sono state applicate le norme sul codice rosso. L’ingegnere fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari pochi giorni dopo la denuncia della donna e una rapidissima indagine preliminare.

L’uomo aveva una frequentazione extraconiugale con la donna, ma il Pm e il Giudice di primo grado hanno ritenuto questo rapporto assimilabile a quello di una famiglia a tutti gli effetti.

La Corte, invece, ha seguito l’indicazione della Corte di cassazione, che aveva stabilito che un rapporto extraconiugale non può costituire un presupposto del reato di maltrattamenti. Il Procuratore Generale, invece, aveva chiesto la conferma.

Quanto alle lesioni, la Corte ha rivalutato tutte le prove e valorizzato quanto emerso dalle indagini difensive, svolte soprattutto sui dispositivi informatici della presunta vittima. Dalle analisi di una enorme mole di dati sarebbe quindi emersa la falsità del racconto della presunta vittima.

Così l’avv. Michele Vaira, legale difensore dell’imputato: "Se da un lato è un importante strumento di tutela immediato per potenziali vittime vulnerabili, che in molti casi può impedire escalation di violenza, dall’altro lato il 'codice rosso' espone gli indagabili al rischio di errori giudiziari, come in questo caso, per i tempi estremamente contratti della raccolta di prove e delle eventuali iniziative cautelari dei magistrati del Pubblico Ministero e dell’Ufficio Gip. Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione in questo procedimento ha segnato un’inversione di tendenza rispetto ad un esagerato ampliamento del concetto di parafamiliarità a situazioni che le sono del tutto estranee, come nel caso dei rapporti extraconiugali di natura meramente sessuale".