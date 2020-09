31enne assolto e scarcerato: era stato arrestato con l'accusa di aver estorto denaro agli anziani genitori

Assolto e scarcerato 'figlio violento': era accusato di aver estorto pià volte denaro agli anziani genitori minacciando loro anche con un coltello.

I fatti risalgono al dicembre scorso, quando venne arrestato un 31enne di San Severo. Le indagini erano scaturite dalle denunce dei genitori, esasperati dalle continue richieste di soldi da parte del figlio.

Quest'oggi si è celebrato il processo a carico dell'uomo. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Giuseppe Casale, ha insistito per l’assoluzione sostenendo che "i fatti non erano punibili per il contesto in cui si erano svolti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pubblico ministero invece aveva concluso per la condanna a due anni di reclusione. Il giudice ha accolto la tesi difensiva e ha disposto l’immediata liberazione dell’imputato, detenuto agli arresti domiciliari fuori San Severo.