Licenziato dall'Ataf, ma non è stato lui a far sparire 17mila euro: 6 anni senza lavoro da innocente

Gli avvocati Riccardo Icilio Ariostino e Michelangelo Metta fanno sapere che il Tribunale penale di Foggia, prima sezione, collegio n. 6, presidente dott. Talani, con sentenza n.9648 del 22 giugno ha assolto Marco Venturini, “per non aver commesso il fatto”, dal reato di “peculato” (art.314 c.p.), così come rubricato dal Gip rispetto all’originaria denuncia per “appropriazione indebita” presentata nell’anno 2017, dall’allora presidente Ataf.

"Un soggetto innocente ha dovuto subire il tracollo della propria rsistenza, subendo – dapprima – ingiustamente un provvedimento di licenziamento illegittimo e, addirittura, con dolo e premeditazione, un procedimento penale per peculato e appropriazione indebita di somme, dinanzi al Tribunale penale di Foggia".

Marco Venturini, all'interno di Ataf, di cui è stato dipendente dal 1998, ha svolto diverse mansioni compresa quella della gestione dei rapporti dell’azienda municipalizzata con la società Apcoa srl, società concessionaria del servizio comunale di parcheggio a pagamento. Nel 2017 era stato denunciato dall’ente datoriale per una presunta appropriazione indebita di circa 17mila euro, per poi essere licenziato per giusta causa in data 1 dicembre 2017.

La denuncia - spiegano i legali - si fondava sulla constatazione di un ammanco di circa 17mila euro negli incassi del parcheggio Russo nell’arco temporale 27 aprile-28 giugno 2017, durante il quale Venturini avrebbe ricoperto il ruolo di incaricato temporaneo della riscossione degli incassi giornalieri della casa automatica installata il 27 aprile 2017 presso parcheggio.

"Il provvedimento di licenziamento che ne è conseguito ha trovato il suo avallo in una sentenza resa dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro, il 15 aprile 2022, basata, oltre ogni ragionevole dubbio, sul dolo di una delle parti in danno dell’altra e su dichiarazioni e attestazioni clamorosamente false di alcuni funzionari dell'Ataf e di un dipendente Apcoa".

A conclusione dell’istruttoria dibattimentale in sede penale, Venturini è stato assolto per non aver commesso il fatto, su richiesta del Pubblico Ministero titolare, la dott.ssa Anna Landi, non essendo emersa alcuna prova a dimostrazione dell’azione criminosa ascrittagli, ovvero della sottrazione di incassi derivanti dalle casse del parcheggio Vincenzo Russo nei presunti due mesi di servizio suppletivo.

"In buona sostanza, dopo ben sei anni di processo, quindi, e sei anni di disoccupazione in assenza di reddito, Venturini è stato quindi assolto “dall’infamante accusa” che ne aveva fondato il licenziamento. Il processo ha evidenziato una assoluta carenza di prove in danno dell’ex dipendente, il quale si è visto processare e poi licenziare sulla base di mere asserzioni di funzionari Ataf che non hanno trovato alcun riscontro dibattimentale".

La municipalizzata non si è costituita come “parte civile”. Per Ariostino e Metta emerge che Marco Venturini sia stato ingiustificatamente accusato, denunciato, licenziato e poi processato. E soprattutto, che l’appropriazione dei soldi gestiti dall’Apcoa all’interno del parcheggio Russo non ha ancora un responsabile.

"La cosa è ancora più grave se sol si pensa che gli episodi dei furti erano stati già accertati dalla stessa Ataf prima dell’installazione della cassa automatica, e i sospetti ricadevano sul personale interno all’Apcoa, tant’è che per la sopravvenuta mancanza di fiducia venne disposta l’installazione di un dispositivo di pagamento del parcheggio automatico e computerizzato".

Venturini - evidenziano i legali - si trova costretto a proseguire e ad intraprendere una nuova via crucis giudiziaria - con richiesta di revocazione straordinaria della sentenza - iniziata diversi anni fa, dovendo battersi nei tribunali per ottenere il reintegro sul posto di lavoro e il recupero di ben sei anni di stipendi non percepiti. Valuterà anche iniziative giudiziarie civilistiche per risarcimento danni nei confronti di coloro che avrebbero contribuito a vario titolo a determinare questa situazione, ma anche di ulteriori azioni penali verso i responsabili della infamante vicenda vissuta, dovendosi configurare, nello specifico, i reati di calunnia, falsa testimonianza e false dichiarazioni, false attestazioni in atti destinati alla Autorità Giudiziaria, frode in processo penale e di lavoro.