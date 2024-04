Ventimila euro nella scatola dei biscotti al sindaco: assolto Biancofiore, non fu una sua iniziativa

Assolto con formula piena (“per non aver commesso il fatto”) l’imprenditore Gerardo Biancofiore. Il presidente dell’Ance era stato coinvolto nel tentativo di corruzione denunciato dall’ex sindaco di Cerignola, Franco Metta, che si vide recapitare in Comune, per mano dell’imprenditore Rocco Bonassisa, una scatola di biscotti contenente 20mila euro in contanti.

Il fatto risale al dicembre del 2016 e, per la vicenda, Biancofiore fu stato arrestato con l’accusa di istigazione alla corruzione e poi rinviato a giudizio. La pm titolare del fascicolo, Miriam Lapalorcia aveva chiesto per lui una pena a 7 anni di reclusione.

Il processo di primo grado si è concluso ieri, dinanzi al giudice Talani che ha assolto l’imprenditore ofantino con formula piena, smontando di fatto il ‘teorema corruttivo’ secondo il quale Biancofiore avrebbe cercato, per il tramite del collega Bonassisa (che ha patteggiato una pena a 1 anno, 8 mesi e 26 giorni), di corrompere l’allora sindaco di Cerignola e presidente del Consorzio di Bacino FG4, Franco Metta, rispetto al progetto di costruzione del V Lotto della discarica.

“La vicenda si è conclusa con una assoluzione piena, il mio assistito Gerardo Biancofiore è risultato totalmente estraneo alla vicenda”, spiega a FoggiaToday l’avvocato Raul Pellegrini. “In questi sette anni, Biancofiore ha subìto l’onta degli arresti domiciliari, la sospensione dalle importanti cariche direttive che ricopriva in quel momento e un lungo processo che gli ha causato un notevole contraccolpo sia a libello professionale che personale. Questa sentenza, che arriva dopo 7 lunghi anni, lo riabilita su entrambi i fronti”, conclude il legale.