Carella assolto dopo quasi cinque anni dalle accuse di tentata estorsione e lesioni alla madre

Bruno Carella, 47 anni di Foggia, è stato assolto per non aver commesso il fatto in merito al procedimento penale relativo al tentativo di estorsione, con lesioni ai danni della madre, per il quale era stato arrestato nel gennaio 2019. La sentenza, irrevocabile, è stata pronunciata dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale. Ne dà notizia il suo legale difensore, l'avv. Carlo Alberto Maria Mari.

Bruno Carella era finito in carcere la mattina del 7 gennaio 2019 con l'accusa di tentata estorsione e violenza privata nei confronti dell’anziana madre. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, lo ricordiamo, era scaturita da una denuncia, risalente all’estate del 2018, sporta dal padre e dalla sorella dell'uomo, circa una presunta aggressione subita dalla donna in occasione della stipula del rogito notarile per la vendita di una proprietà di famiglia.

Secondo la ricostruzione dell'epoca, Carella avrebbe preteso dalla madre che gli intestasse un'abitazione, convincendola a recarsi da un notaio e a stipulare l’atto di vendita in suo favore. Tuttavia, quando la madre si sarebbe resa conto che con la stipula di quell’atto sarebbero stati esclusi gli altri figli, si sarebbe rifiutata di firmare. L'uomo le avrebbe sferrato uno schiaffo, per il quale la donna sarebbe stata trasportata in ospedale.

Per la vicenda, l'uomo aveva negato sin dall'inizio ogni accusa, ritenendosi innocente. Era stato rimesso in libertà dopo aver trascorso più di un mese tra il carcere e gli arresti domiciliari. A quasi cinque anni di distanza è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto.