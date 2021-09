Associazioni sportive sfrattate dallo Zaccheria, devono lasciare i locali entro 10 giorni per i lavori allo stadio: "E' un danno enorme"

Doccia fredda per una decina di associazioni sportive che utilizzano i locali dello 'Zaccheria' per svolgere le proprie attività: sfratto da parte del Comune con preavviso di 15 giorni.

Giuseppe Guerrieri, presidente regionale della Libertas Puglia, si dice preoccupato per il futuro delle associazioni sportive che entro 15 giorni a partire dal 3 settembre dovranno lasciare i locali dello stadio comunale Pino Zaccheria ubicati sotto la tribuna est.

Nell’ordinanza a firma del dirigente al ramo si legge che nei verbali redatti nel corso delle riunioni della commissione di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, si evince la necessità di effettuare all’interno del Pino Zaccheria interventi di adeguamento alla normativa vigente che tengano conto anche “….dell’impatto dei locali sottotribuna ubicati a livello zero specificandone la destinazione d’uso, le caratteristiche strutturali e la correlazione con il resto dell’impianto, dimostrandone la compatibilità con il resto dell’impianto sportivo”

La messa in sicurezza del complesso sportivo, prevede quindi che i locali siano liberati da persone e cose anche. Da qui la revoca dell’autorizzazione e lo sgombero: “Dopo quindici mesi di chiusura, causa Covid-19, non ci si cura dei danni ingenti procurati alle attività sportive e sociali, nonché ai lavoratori sportivi che si accingevano a riprendere le attività dal primo settembre”.

Amareggiato e preoccupato per quanto sta accadendo nella nostra città, Guerrieri rivolge un appello alla commissione straordinaria di eseguire i lavori ma di lasciare il materiale in uso alle associazioni ugualmente nei locali. “E’ un danno enorme che si fa alle attività sportive. E’ una revoca che non ci piace, non sappiamo dove mettere le attrezzature di questi locali. Non sappiamo come fare anche dal punto di vista economico"

“Mi auguro che il Comune di possa dare una mano. I ragazzi stanno soffrendo. Ci fa male che stiamo con i bambini e i ragazzi che ci stanno pregando di ricominciare ma non sappiamo dove andare”.