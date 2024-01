Imprenditori, negozianti e agricoltori si ribellano al pizzo: 21 in due anni. "Foggia resta piazza più ostica"

Sono 21 le persone che, fino ad ora, hanno chiesto aiuto all’associazione antiracket Fai ‘Luigi e Aurelio Luciani’ per affrancarsi dalla morsa della criminalità e dall’imposizione del ‘pizzo’. “In questi 24 mesi di attività abbiamo fatto diverse cose, l’impegno messo in campo è stato importante”, spiega a FoggiaToday il presidente Alessandro Zito.

Da buon imprenditore, alle parole preferisce i numeri: “Rendono meglio l’idea del lavoro svolto”, spiega. “In questi primi due anni di vita, l’associazione ha seguito 21 persone - imprenditori, commercianti e agricoltori - che ci hanno chiesto aiuto, 19 perché sotto estorsione e altri 2 perché vittime di usura ed estorsione (spesso chi è sotto usura in automatico viene estorto). Di questi - puntualizza - due casi sono stati davvero complessi e ci hanno segnato molto”.

L’attività del gruppo si è spostata anche nelle aule dei tribunali, “dove ci siamo formalmente costituiti parte civile in 11 procedimenti (altri se ne stanno aggiungendo) e dove abbiamo accompagnato le vittime udienza dopo udienza. Essere presenti in aula è fondamentale: il processo è un momento duro e delicatissimo”, precisa. In media, quasi un imprenditore al mese ha chiesto aiuto all’associazione dedicata ai fratelli Luciani: “Il numero può sembrare importante o meno, dipende dai punti di vista. Ma conosciamo la situazione di Foggia ed essere passati da 0 a 21 per noi è già un risultato significativo”, rimarca.

Risultati che sono stati anche comunicati alla Commissione Parlamentare Antimafia durante la recente audizione del gruppo di lavoro. “Abbiamo cercato di incontrare la comunità per sensibilizzare e avvicinare altre vittime, organizzando diverse occasioni di confronto”, aggiunge. Cita tre momenti, per lui i più significativi: “il convegno ‘Appello alla Città’, qui a Foggia, quando per la prima volta ho visto una sala gramita e gente nuova, che non avevamo mai visto e che aveva necessità di sapere, fare domande, capire”, spiega.

“Poi altri due momenti importanti sono stati l’incontro svolto a porte chiuse con 100 agricoltori e con il Comitato di Pubblica Sicurezza, a San Severo e l’incontro pubblico tenuto a Cerignola, con la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, ospite della struttura del nostro vice presidente Lazzaro D’Auria (qui la sua vicenda). Complessivamente, abbiamo incontrato oltre 80 imprenditori attivi nei vari settori, molti volevano iscriversi all’associazione ma a noi non interessa ‘la tessera’, chiediamo un impegno reale e concreto”.

In linea di massima si registra una maggiore apertura nel mondo agricolo “forse per via di quel rapporto viscerale con la terra che ti spinge a lottare” e nei centri della provincia. “L’area più ostica resta Foggia citta”, ammette. “Qui ci scontriamo ancora con dubbi e titubanze. Nonostante in questo momento storico la maggior parte dei componenti delle famiglie malavitose siano in carcere, la paura c’è ancora. E le situazioni non sono mai semplici”, continua.

Perché questa resistenza? “Posso rispondere con quella che è la mia personalissima idea: per 40 anni a Foggia si è andati avanti così, tollerando e accettando. Negli ultimi 5 anni – dalla strage di San Marco in Lamis – c’è stata una inversione di rotta e i risultati della ‘Squadra Stato’ sono sotto gli occhi di tutti. Credo che ci voglia ancora un po’ di tempo e pazienza per realizzare il cambiamento. L’importante è perseverare su questa strada, andare avanti e non fermarsi. E’ questo il momento giusto”, conclude.