A Foggia un'associazione antiracket. "Ci stiamo lavorando". Grasso: "Scioglimento è opportunità, terapia per guarire la città"

Tano Grasso, presidente della federazione antiracket italiana, sullo scioglimento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose. "E' una opportunità".

"Stiamo lavorando su una associazione antiracket a Foggia". Parola di Tano Grasso, il presidente della federazione italiana antiracket, intervenuto questo pomeriggio all'incontro organizzato dal Partito Democratico - 'La legalità conviene. Foggia oltre lo scioglimento' - presso l'auditorium della biblioteca provinciale 'La Magna Capitanata' di viale Michelangelo.

Secondo l'imprenditore di Capo d'Orlando, l'atto del governo di commissariare e sciogliere il Comune per infiltrazioni mafiose, è "una opportunità unica che Foggia non ha mai avuto" e che "va sfruttata per fare veramente una rivoluzione".

Che però diventi risorsa viva, dipenderà dai cittadini. Tano Grasso utilizza la metafora della malattia per dire che lo scioglimento è la terapia per guarire la città. Poi rivolge un appello agli imprenditori meno coraggiosi. "Oggi ci sono molte più ragioni di ieri per avere fiducia nelle istituzioni"