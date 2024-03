Rai e Mediaset out, il sindaco di San Nicandro Garganico: "Evidentemente siamo di serie B"

A San Nicandro Garganico il sindaco Matteo Vocale sbotta dopo l'ennesimo disservizio al segnale tv di Rai e Mediaset, provocato, questa volta, dai lavori elettrici sulla nuova cabina Enel, che hanno determinato l'interruzione della linea in zona San Giuseppe. "Enel ha assicurato di aver avvisato preventivamente l'utenza (le emittenti televisive) ma evidentemente le stesse non hanno ritenuto di attivarsi. Nemmeno il gruppo di continuità, evidentemente, funziona (dato che accade sempre), a differenza di Telenorba che è visibile grazie al gruppo di continuità funzionante".

Già il 24 aprile 2023 il primo cittadino aveva scritto alle emittenti televisive per rappresentare il problema.

"È evidente che per loro non è un problema. Enel ha assicurato che entro due ore tornerà la corrente e quindi l'alimentazione ai ponti ripetitori. Nel frattempo vedrò di mettermi in contatto diretto, stavolta (non è facile) con Rai e Mediaset che, sempre evidentemente, ci ritengono cittadini di serie B".

Intanto alcuni automobilisti diretti a San Marco in Lamis si sono visti costretti a raggiungere la città dei due Conventi passando da Apricena per via del cattivo funzionamento di una delle due sbarre del passaggio a livello.