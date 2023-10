Facevano altro anziché lavorare: la prescrizione può salvare i 10 assenteisti denunciati da un collega di lavoro

Rischia di finire in una bolla di sapone la vicenda dei dipendenti del Consorzio di Bonifica di Capitanata rinviati a giudizio il 9 ottobre 2019 per truffa aggravata. Difatti, potrebbe concludersi con la prescrizione il procedimento a carico di dieci imputati mandati a processo da Matteo Pio Ciavarella, i cui esposti, presentati in Procura verso la fine del 2015, hanno disvelato le cattive abitudini di dieci suoi colleghi, impegnati a fare altro durante l'orario di lavoro.

Nel frattempo gli imputati sono rimasti lì, confidando in un finale certamente diverso dalle aspettative di chi, al contrario, ha propriamente gridato allo scandalo per i circa trenta episodi di assenteismo contestati.

Una vicenda esplosa in tutta la sua gravità all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, che attraverso l’installazione di videocamere, gli appostamenti e i gps montati sulle auto in uso agli indagati, ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’assenteismo da parte di Leonardo Fallucchi, Mario Pertosa, Raffaele Zuffrano, Luigi Montorio, Giovanni Valente, Guido Pertosa, Angelo Montemitro, Giovanni Rattenni, Raffaele Limosani, Antonio Cicilano.

Tra gli indagati c’è chi ha attestato falsamente di essersi recato al lavoro o di aver effettuato viaggi per ragioni di servizio; chi andava a caccia o a fare benzina, chi accompagnava la moglie a fare la spesa, chi si trovava in un altro posto, chi giocava al ‘tiro a segno’ e finanche chi, seduto al bar, guardava una partita di calcio. Chiedevano persino il rimborso di spostamenti mai eseguiti.

Il calvario di Ciavarella

Matteo Pio Ciavarella era stato dislocato presso gli impianti di ‘Palude grande’ e ‘Palude Lauro’ con le funzioni di idrovorista. Lavorava più del dovuto perché gli operatori assegnati alle stesse mansioni non si recavano per la turnazione. Praticamente, un impiego in solitudine al cospetto, invece, di un assenteismo dilagante.

"Stavo sempre a fare i turni dei miei colleghi che non c'erano, facevo h24"

Prima ancora che scoppiasse lo scandalo, tuttavia, il 63enne in servizio dal 2004 assunto a tempo indeterminato nel 2013, aveva portato il caso all’attenzione dei vertici del Consorzio, spaventati molto più dall’idea che la notizia potesse finire sui giornali che dal malvezzo dei dipendenti dell'Ente.

Su queste stesse colonne, il 6 novembre 2018, l’avv. Luca Castello, legale di Ciavarella, aveva evidenziato un altro aspetto sconcertante: “La cosa grottesca è che quando il Consorzio, più volte sollecitato ad intervenire presso i dipendenti, nota le telecamere in zona Palude Grande, ne addebita la responsabilità dell’installazione al signor Ciavarella, licenziandolo in tronco. Solo a seguito di comunicazione della Procura a restituire i congegni, comprende che era in corso una attività di indagine. Pertanto abbiamo avuto buon gioco a chiedere ed ottenere il reintegro sul lavoro di Ciavarella. Spiace dire che da quel momento è partita una fastidiosa campagna mobbizzante nei suoi confronti”.

Matteo Pio Ciavarella verrà reintegrato dopo circa sei mesi e da quel momento trasferito in un altro luogo di lavoro, a 30 km da casa.

“Mi sento malissimo, umiliato, è una vergogna, non glielo auguro a nessuno"

Diversamente, nei confronti dei dipendenti assenteisti, non sarebbe mai stato elevato alcun provvedimento disciplinare, neanche quando, durante l’attività di indagine, erano stati sequestrati in via cautelare i conti correnti (ipotizzandosi il danno erariale a carico della pubblica amministrazione). Sarebbero stati riconosciuti nel tempo anche premi e scatti di carriera “secondo le normative e secondo le regole” preciserà a ‘Le Iene’ il numero uno dell’Ente.

L'estromissione di Ciavarella

Eppure il Consorzio di Bonifica per la Capitanata è parte offesa nel procedimento penale, dal quale invece, chi ha denunciato è stato estromesso nell’udienza del 19 febbraio 2021 dal giudice monocratico, che non ha ritenuto che l’idrovorista potesse anch’egli rivestire la stessa posizione dell'Ente (all'opposto di quanto invece era stato indicato in fase di chiusura di indagine). Il pubblico ministero titolare delle indagini ha poi condiviso l’eccezione.

Il rischio prescrizione

A distanza di quasi otto anni dalla prima denuncia di Matteo Pio Ciavarella, è assai probabile che la vicenda finisca con un nulla di fatto. La prescrizione è a un tiro di schioppo: luglio 2024 la deadline. Erano già stati polverizzati due anni, quelli intercorsi dalla conclusione delle indagini all’apertura del fascicolo. Sono davvero troppi i testi da ascoltare, strettissimi i tempi.