"Mi hanno fatto di tutto". La battaglia di Matteo Ciavarella a Le Iene: "Io punito per aver denunciato l'assenteismo dei dipendenti"

"Stavo sempre a fare i turni dei miei colleghi che non c'erano, facevo h24". Da quando viene assunto a tempo indeterminato come custode per un ente pubblico, Matteo Ciavarella si sarebbe trovato sommerso di lavoro per coprire anche i turni dei colleghi, racconta a Gaetano Pecoraro. Quando lo denuncia alla Guardia di Finanza, scopre che 10 di loro durante l'orario di lavoro farebbero tutt'altro. Da allora per lui il clima sarebbe diventato molto pesante