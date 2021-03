Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maxi assembramenti nel centro storico di Foggia, interviene il pattuglione interforze: raffica di multe

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e Polizia Locale intervenuti in via Arpi, piazza mercato, e Largo degli scopari. Diverse le persone controllate e sanzionate per violazione delle norme anti Covid