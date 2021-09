Banditi assaltano sportelli bancomat e postamat sui Monti Dauni: i colpi a Castelluccio Valmaggiore e Biccari falliscono

Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere degli istituti colpiti. Non si esclude che, ad agire, sia stata la stessa banda. La conferma verrà dal confronto dei filmati della videosorveglianza

Falliti due colpi su due, per la banda di malviventi che, la scorsa notte, ha preso di mira prima lo sportello della filiale 'Bper' di Castelluccio Valmaggiore, poi quello dell'ufficio postale di Biccari.

Il fatto è successo intorno alle 3, quando ignoti hanno tentato di scassinare lo sportello automatico della filiale della Banca popolare dell'Emilia Romagna situata a Castelluccio Valmaggiore. Qualcosa, però, è andato storto e - scattato ormai l'allarme - per loro non è rimasta altra soluzione se non la fuga a mani vuote. Dalle prime informazioni raccolte, non c'è stata alcuna esplosione, lo sportello è integro e funzionante.

Mezz'ora dopo, analogo episodio registrato a Biccari. Anche in questo caso, i malviventi non sono riusciti a scassinare lo sportello Atm e sono stati costretti a rinunciare al piano.

Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere degli istituti colpiti per ricostruire le dinamiche e risalire, quindi, ai responsabili. Non si esclude che, ad agire, sia stata la stessa banda. La conferma verrà dal confronto dei filmati della videosorveglianza. Indagini in corso.