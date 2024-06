Assalto alle poste di San Marco La Catola: attivo l'ufficio mobile

Poste Italiane comunica inoltre che da domani 22 giugno sarà operativa la sede temporanea che sostituisce l’ufficio postale di San Marco La Catola, inagibile in seguito al recente attacco criminoso. La sede è in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari.

L’ufficio postale mobile è posizionato in Viale Aldo Moro, antistante la sede danneggiata, e osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

A Ordona ha riaperto al pubblico l'Ufficio postale. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di Via Santa Lucia finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Ordona è a disposizione dei cittadini con il consueto orario 8.20-13.35 dal lunedì al venerdì; 8.20-12.35 il sabato.