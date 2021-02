Pioggia di proiettili e mezzi in fiamme sulla Foggia-Candela: commando assalta portavalori

Assalto a portavalori, questa mattina, lungo la Statale 655, Foggia-Candela.

Il fatto è successo intorno alle 7.30. secondo le prime informazioni raccolte, la corsa del blindato è stata bloccata da almeno un'auto in fiamme poste trasversalmente sulla carreggiata.

I malviventi hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco, ma il colpo è fallito. Nessuno, tra vigilantes e malviventi sarebbe rimasto ferito.

Prima di fuggire, i banditi avrebbero portato via le pistole di ordinanza alle guardie giurate. Sul posto, i carabinieri per gli accertamenti e le indagini del caso, e una squadra dei vigili del fuoco per bonificare e mettere in sicurezza la zona.