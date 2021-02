Assalto armato a due portavalori, uno messo a segno: pioggia di proiettili, fiamme e paura sulla Foggia-Candela

E' successo poco fa, all'altezza di Foggia sulla Statale 655. Prima di fuggire, i malviventi hanno portato via le pistole di ordinanza ai vigilantes

Assalto a portavalori, questa mattina, lungo la Statale 655, Candela - Foggia

Il fatto è successo intorno alle 7.30, quando la corsa di due blindati è stata bloccata da un paio di auto in fiamme poste trasversalmente su ciascuna carreggiata.

I malviventi - un commando composto da almeno 8 persone, armate - hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco, per fermare i portavalori 'Cosmopol' in transito verso Foggia.

Il colpo, però, sarebbe andato a segno solo per uno dei due blindati (ancora in fase di quantificazione l'ammontare del bottino, stimato come 'modesto').

Nessuno, tra vigilantes e malviventi sarebbe rimasto ferito. Numerosi i bossoli recuperati sull'asfalto. Prima di fuggire, i banditi avrebbero portato via le pistole di ordinanza alle guardie giurate, circostanza che al momento non trova conferma nè smentita dagli investigatori.

Sul posto, i carabinieri per gli accertamenti e le indagini del caso, e una squadra dei vigili del fuoco per bonificare e mettere in sicurezza la zona (le immagini video).

Aggiornato alle 10.55